Washington DC Yunus Emre Enstitüsünün gerçekleştirdiği “Antik Harikalar” serisi kapsamındaki söyleşilerde, şimdiye kadar Hattuşa, Patara, Troya ve Göbeklitepe gibi Türkiye’nin en önemli arkeolojik mirasları ele alındı.

16 Nisan’da gerçekleşen Antik Mucizeler serisinin beşinci baskısı, Konya'daki Boncuklu Höyük arkeolojik alanını ünlü arkeoloji uzmanı Dr. Douglas Baird ile birlikte sergiledi. Dr. Baird, Boncuklu Tarlası hakkında kapsamlı bir sunum yaptı ve insanlar 10 bin yıl önce o bölgede nasıl yaşadıklarını anlattı. Dr. Baird’in sunumu tamamlandıktan sonra konukların soruları cevaplandırıldı.

İnsan toplulukları değerlendiriliyor

Dr. Baird konuşmasına bölgenin ilk sakinlerinin nasıl yaşam sürdüklerini ve çevreyi anlatarak başladı. Boncuklu Höyük’ün en önemli özelliklerinden biri, insanların yerleşik bir yaşama geçtiği ve bir topluluk oluşturmaya başladığı ilk yerlerden biri olması. Boncuklu kazı alanı yakınlarında bulunan Pınarbaşı ve Çatalhöyük arkeolojik alanları bölgelerin karşılaştırılması ve her bir bölgede yaşayan insan topluluklarının değerlendirilmesine imkan sağlıyor.

Boncuklu Höyük'te, Liverpool Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından 2006'da başlatılan kazı çalışmalarında, süreç içerisinde birçok bulguya rastlandı. Geçmişi, dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük’ten bin yıl öncesine dayanan 12 bin yıllık Boncuklu Höyük’ün bir diğer önemli özelliği ise grup olarak yaşamaya başlayan insan topluluklarının barınma ihtiyaçları için inşa ettikleri yapıların kalıntılarının kazı alanında tespit edilmesidir. Barınma amacı ile yapılan erken dönem evlerinden kullanılan yapı malzemesi el yapımı bir sıvadır. Boncuklu bölgesinde yaşayan insanlar için barınma ve barındıkları alanların önemli birer kültürel değer olduklarına dair kanıtlar bulunduğunu dile getiren Dr. Baird, özellikle evlerin belli bölgelerinin farklı renklere boyandığı ve farklı ritüeller için kullanıldığını belirtmiştir.

Koyunların evcilleştirildiği saptandı

Boncuklu Tepe’de buluntulanan buğday, bezelye ve mercimek kalıntıları sebebiyle uzmanlar tarafından Avrupa'ya ilk tarımın buradan gittiği ve ayrıca daha önce bulunan hayvan kemikleri üzerinde yapılan kimyasal analizlerde ise koyunların evcilleştirildiği saptandı.

Antik Harikalar serisi kapsamında şimdiye kadar 29 Ocak’ta Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner Hattuşa’yı, 12 Şubat’ta Kazı Başkanı Dr. Erkan Dündar Patara’yı, 26 Şubat’ta Kazı Başkanı Rüstem Aslan Troya’yı ve son olarak 12 Mart’ta Kazı Başkanı Dr. Lee Clare Göbeklitepe’yi katılımcılara anlattı.