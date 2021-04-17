İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor. Ekipler, Barbaros Mahallesi'nde açık olduğu belirlenen bir iş yerini denetledi.

Denetimde sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 17 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında toplam 58 bin 973 lira ceza uygulandı.