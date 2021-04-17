Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir'de tedbirleri ihlal eden 17 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul, Ataşehir'de, bir iş yerinde koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 17 kişiye, toplam 58 bin 973 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor. Ekipler, Barbaros Mahallesi'nde açık olduğu belirlenen bir iş yerini denetledi.
Denetimde sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 17 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında toplam 58 bin 973 lira ceza uygulandı.
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