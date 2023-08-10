Bolu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

D-100 karayolu İstanbul yönünde C.P. idaresindeki minibüs, Sanayi kavşağında M.Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan S.D. vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşındı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralı yakını bir kadın, göz yaşlarını tutamadı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.