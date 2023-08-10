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Güncel
AA 10.08.2023 10:21

Hakkari'de dağcılar Sümbül ve Spi Dağı'na tırmandı

Hakkari'de bir grup dağcı, kentin tanıtımına katkı sağlamak için Sümbül ve Spi dağlarında zirve yaptı.

Hakkari'de dağcılar Sümbül ve Spi Dağı'na tırmandı

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç'un da aralarında bulunduğu 6 kişilik grup, Depin mevkisinde tırmanışa başladı.

Zorlu tırmanışın ardından 3 bin 472 rakımlı Sümbül Dağı'nda zirve yapan dağcılar, sonraki gün 3 bin 582 rakımlı Spi Dağı'nın zirvesine çıktı.

Ertunç, Sümbül Dağı tırmanışının parkurun zor olması ve mevsim şartları nedeniyle zorlu geçtiğini belirtti.

Tırmanışı güvenli şekilde tamamladıklarını aktaran Ertunç, "Ekip arkadaşlarımın bana güvenmeleri ve faaliyet boyunca gösterdikleri yüksek performansları gücüme güç kattı. Arkadaşlarıma teşekkür ederim, onları yürekten kutluyorum. Kentimizin tanıtımı için faaliyetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dağcılardan Gıyasettin Tatlı da tırmanışın zorlu ancak keyifli geçtiğini belirtti.

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