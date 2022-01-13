Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da TIR ile otomobil çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Can Ş. idaresindeki TIR, Taşkesti Karaçomak köyü mevkisinde, Uğur G'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Uğur G. ile otomobildeki Mehmet Emin A, Sefa A. ve Mehmet Ali A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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