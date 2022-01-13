Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda operasyonla 9 kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 162 gram uyuşturucu madde, 1410 paket kaçak sigara, 21 litre kaçak alkollü içki ve 400 bin lira karşılığında piyasaya sunulmak istenen 1 kilogramlık sahte külçe altın ele geçirdi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Iğdır Kaçakçılık Uyuşturucu
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