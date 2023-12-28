Puslu 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.12.2023 23:53

Bolu'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da tekstil atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bolu'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren iş kıyafetleri mağazasının arkasında bulunan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden firma yetkilileri ile vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevredeki iş yeri ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, yangın alanında soğutma çalışmasına devam ediyor.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Mersin'de kavga eden gruba aracıyla çarpan sürücü gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına karşı Tel Aviv'de "barış" çağrısıyla gösteri düzenlendi
00:31
İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldı
00:29
Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı: Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız
00:27
Fransa açıklarında yangın çıkan gemideki 20 Türk denizci tahliye edildi
00:25
AB, Ukrayna'ya mali yardım için oybirliği gerektirmeyecek plan üzerinde çalışıyor
00:21
New York'ta kefenli bebek maketi taşıyan binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
New York'ta kefenli bebek maketi taşıyan binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
New York'ta kefenli bebek maketi taşıyan binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
FOTO FOKUS
Son 1 ayda 14 ilde 24 sis kazası oldu
Son 1 ayda 14 ilde 24 sis kazası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ