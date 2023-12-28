Puslu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.12.2023 23:41

Mersin'de kavga eden gruba aracıyla çarpan sürücü gözaltına alındı

Mersin'de, sokakta kavga eden gruba hafif ticari araçla çarparak iki kişiyi yaralayan sürücü gözaltına alındı.

Mersin'de kavga eden gruba aracıyla çarpan sürücü gözaltına alındı

Şevket Sümer Mahallesi'nde, bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Bu sırada, D.İ. idaresindeki, hafif ticari araç, kavga eden gruba çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan D.İ, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, olay anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kavga eden gruba hafif ticari aracın çarpması yer alıyor.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için Hakkari'de mevlit okutuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:31
İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldı
00:29
Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı: Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız
00:27
Fransa açıklarında yangın çıkan gemideki 20 Türk denizci tahliye edildi
00:25
AB, Ukrayna'ya mali yardım için oybirliği gerektirmeyecek plan üzerinde çalışıyor
00:21
New York'ta kefenli bebek maketi taşıyan binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
00:19
BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık acı çekiyor
New York'ta kefenli bebek maketi taşıyan binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
New York'ta kefenli bebek maketi taşıyan binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
FOTO FOKUS
Son 1 ayda 14 ilde 24 sis kazası oldu
Son 1 ayda 14 ilde 24 sis kazası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ