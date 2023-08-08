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Güncel
AA 08.08.2023 17:01

Bolu'da sıcaktan bunalanların tercihi Gölcük Tabiat Parkı oldu

Bolu'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

Bolu'da sıcaktan bunalanların tercihi Gölcük Tabiat Parkı oldu

Hafta sonu daha da artan sıcaklıktan bunalan vatandaşların ilk tercihi, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı oldu.

Ormanlık alandaki parka akın edenler, ağaç gölgelerinde dinlenerek serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlar, mangal ve ateş yakılmasının yasaklandığı bölgede, evlerinden getirdikleri yiyecek ve hazır gıdalarla piknik yaptı.

Bazı tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları da iskelede fotoğraf çektirdi.

Ailesiyle parka gelen Yaşar Çağındı, sıcak havadan kaçtıklarını, Gölcük'ün serinlemek için en güzel yer olduğunu ifade etti.

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