Az Bulutlu 35.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.08.2023 16:37

Edirne'de yatırımlar devam ediyor

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, kent genelinde üstyapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Edirne'de yatırımlar devam ediyor

Ciğerci, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı ile ilçede yapımı devam eden hükümet konağı şantiyesini ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Ciğerci, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kent genelinde birçok projenin yürütüldüğünü anlatan Ciğerci, şunları kaydetti:

"Havsa Hükümet Konağı 3 bin 300 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek. Bodrum, zemin ve iki kattan oluşuyor. Bunun yanında Keşan ve Enez ilçelerindeki hükümet konaklarının ihale süreçleri devam ediyor. Keşan'da ilçe jandarma komutanlığı yapımı için inşaat çalışmalarına başlandı. Kapıkule Sınır Kapısı'na modern bir jandarma karakolu kazandırıyoruz. Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nın zemin etüt çalışmaları sürüyor ve ihale sürecinin ardından yapımına başlanacak. Okullarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi konakların restorasyonuyla ilgili çalışmalar devam ediyor, bu aşamada İlhan Koman Konağı'nın restorasyonunu gerçekleştireceğiz."

Ciğerci, il merkezi ve ilçelerde devam eden çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Yarım gram altın tarihe karışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:09
Polonya, Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Druzhba boru hattının tamirini tamamladı
17:08
Terör örgütü PKK/YPG, Halep'ten 3 çocuk daha kaçırdı
17:06
Mali'deki 2 terör saldırısında 17 kişi öldü
16:55
Pakistan'da Ulusal Meclisin yarın feshedilmesi bekleniyor
16:35
Park halindeki araç şelale havuzuna düştü
16:32
İtalya bankaların yüksek karlarına yüzde 40 ek vergi getirecek
"Kış kentleri"nde etkili olan sıcaklık bunaltıyor
"Kış kentleri"nde etkili olan sıcaklık bunaltıyor
FOTO FOKUS
Kömür işletmesinde hortum
Kömür işletmesinde hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ