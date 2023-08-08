Yarım gram altın tarihe karışıyor

Basılı altınların asgari üretim sınırı değişti. Yarım gram olan asgari altın üretimi 1 grama çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelge ile rafinerilerin kıymetli madenleri basma yetkisinde değişiklik yapıldı.

Buna göre rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek. Gümüş üretimi ise asgari 50 gram, azami 500 gram olarak belirlendi.

Genelgeye göre platin ve paladyumlar asgari 2 buçuk gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Bu kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde basılabilecek.