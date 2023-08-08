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TRT Haber 08.08.2023 16:26

Yarım gram altın tarihe karışıyor

Yarım gram altın tarihe karışıyor. Rafinerilerin altın ve gümüş basma yetkisinde değişikliğe gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre rafineriler, altını en az 1, gümüşü ise en az 50 gram olarak üretecek.

Yarım gram altın tarihe karışıyor

Basılı altınların asgari üretim sınırı değişti. Yarım gram olan asgari altın üretimi 1 grama çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelge ile rafinerilerin kıymetli madenleri basma yetkisinde değişiklik yapıldı.

Buna göre rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek. Gümüş üretimi ise asgari 50 gram, azami 500 gram olarak belirlendi.

Genelgeye göre platin ve paladyumlar asgari 2 buçuk gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Bu kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde basılabilecek. 

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