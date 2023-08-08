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Güncel
İHA 08.08.2023 16:48

Posof ilçesinde kamp kurup doğa yürüyüşü yapıldı

Ardahan’ın Posof İlçesi’nde çadır kampı, doğa yürüyüşü, tarih ve kültür gezisi etkinliği düzenledi.

Posof ilçesinde kamp kurup doğa yürüyüşü yapıldı

İlçenin turizm potansiyelini tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinliğe Posof Kaymakamı Emrah Akduman, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Okan Gün ve doğa severler katıldı.

Etkinliklere katılan Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Okan Gün, katılımcılara Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının zengin bitki ve hayvan tür çeşitliliği ile endemik tür olan Dağ Horozu (Lyrururs mlokosiewiczi) hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Cahit Ulgar ise, tüm doğaseverleri Posofa davet etti. Ulgar, “İlçemiz endemik tür olan Dağ Horozu, peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi, Alabalık gölü, Armut veren gölü gibi tarihi, doğal alanları ile her yönüyle görülecek, gezilecek özelliklere sahip. Biz sizleri doğal güzelliklere sahip olan Posof’ta ağırlamaya hazırız” dedi.

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