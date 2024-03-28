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Güncel
İHA 28.03.2024 11:56

Bolu'da samanlık ve traktör yandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında samanlık, traktör ve ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da samanlık ve traktör yandı
[Fotograf: İHA]

Olay yerine sevk edilen Mengen Belediyesinin itfaiye aracından tazyikli su çıkmasını sağlayan hortum pompasının çalışmaması ise vatandaşların tepkisine neden oldu.

Düzağaç köyünde ikamet eden Hasan Köpür'e ait samanlıkta, gece saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, samanlığın bitişiğindeki Köpür'e ait eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve köydeki vatandaşların çalışması neticesinde söndürüldü.

Yangında Hasan Köpür’e ait samanlık, içerisinde bulunan traktör ve ev kullanılamaz hale geldi. 

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