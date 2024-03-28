Parçalı Bulutlu 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 28.03.2024 11:54

Tekirdağ'da jandarmadan uyuşturucu ve ruhsatsız silaha geçit yok

Jandarma ekipleri Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hareketlerinden şüphelendikleri bir kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde, sentetik haplar ve uyuşturucu sarma kâğıdı ele geçirdi.

Tekirdağ'da jandarmadan uyuşturucu ve ruhsatsız silaha geçit yok

Muratlı’nın Yeşilsırt Mahallesi’nde şüpheli davranışlarda bulunan M.T. adlı şahsın üzerinde; uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu/uyarıcı maddelere incelenmek üzere el konulurken, karakola götürülen şüpheli M.T. hakkında ise ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak (TCK-191)’ gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi'nde önceki gün Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Motosiklet Timleri ile birlikte yapılan Huzur ve Güven Uygulaması'nda, A.E.K. isimli şahsın şüphe üzerine yapılan üst aramasında; 1 adet Glock marka tabanca ile 1 adet şarjör ve şarjör içerisinde bulunan 8 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Ruhsatsız tabancaya el konulurken, karakola götürülen şüpheli hakkında ise '6136 SKM'den işlem yapıldı.

Öte yandan, uyuşturucu madde ve kayıt dışı silahlanma ile mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğine işaret edildi.

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
Sivas'ta jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
İletişim Başkanlığı, seçim için Ankara ve İstanbul'da basın merkezi kuracak
12:30
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Eriha şehrini giriş çıkışlara kapattı
12:14
İsrail Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında yaklaşık 200 Filistinliyi öldürdü
12:11
"Para sayma" görüntülerine ilişkin Şişli Belediye Başkanı Keskin ifade verdi
12:23
ASELSAN'dan 35 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi
12:05
Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi
38 yıl önce kaderine terk edilen hayalet şehir 'Pripyat'
38 yıl önce kaderine terk edilen hayalet şehir 'Pripyat'
FOTO FOKUS
Türkiye'nin enerjideki uluslararası kritik rolü
Türkiye'nin enerjideki uluslararası kritik rolü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ