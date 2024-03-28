Amasya'da üniversitede bağımlılıkla mücadele dersi

Amasya Müftü'sü Durmuş Ayvaz, Amasya Üniversitesi'nde bağımlılıkla mücadele derse konuk oldu.

İnananlar için asıl olanın nefsini kötülemesi değil, onu terbiye etmesi ve güzel huylarla donatması olduğunu vurgulayan Müftü Ayvaz, ''Allah’ın çizdiği sınırlara, ahlâka ve vicdana aykırı olan her türlü isteğine karşı nefsini kontrol altında tutmasıdır. İyiliğin ve iyilerin tarafında, kötülüğün ve kötülerin karşısında yer almasıdır'' dedi.

Ders sonrası Öğretim Görevlisi Ali Galip Yücel'e teşekkür eden Ayvaz, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.