Boluİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzzet Baysal Caddesi ile Hükümet ve Anıtpark meydanlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sigara içenlere yönelik denetim yaptı.

Sabit noktaların yanı sıra yaya olarak da denetim yapan ekipler, maske takmayan ve sigara içenlere 900 lira idari para cezası uyguladı.

Sigara içtiği esnada polis ekiplerini gördükten sonra elindeki sigarayı söndüren ve uzaklaşmaya çalışan bir kişi, yaktığı sigarayı söndürmek üzere olduğunu söyledi.

Maske takmadıkları ve sigara içtikleri için idari para cezası yazılanlar zaman zaman kendisine ceza yazan ekiplerle tartıştı.

Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.