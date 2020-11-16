Haber Giriş: Kaynak: AA
Gülnar’da zeytin ağacı sayısı artıyor
[Fotoğraf: AA]
Gülnar Tarım ve Orman Müdürü Ali Nazım Eken, ilçede zeytin ağacı sayısının her yıl artığını söyledi.
Gülnar Tarım ve Orman Müdürü Ali Nazım Eken, ilçede 17 bin 500 dekar alanda yaklaşık 600 bin zeytin ağacının bulunduğunu belirtti.
Bu yıl yaklaşık 20 bin ton zeytin rekoltesi ve 4 bin ton zeytinyağı almayı beklediklerini ifade eden Eken, ilçede yetişen zeytinin aroması ve asit oranıyla çok fazla tercih edildiğini kaydetti.
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