Gülnar Tarım ve Orman Müdürü Ali Nazım Eken, ilçede 17 bin 500 dekar alanda yaklaşık 600 bin zeytin ağacının bulunduğunu belirtti.

Bu yıl yaklaşık 20 bin ton zeytin rekoltesi ve 4 bin ton zeytinyağı almayı beklediklerini ifade eden Eken, ilçede yetişen zeytinin aroması ve asit oranıyla çok fazla tercih edildiğini kaydetti.​​​​​​​