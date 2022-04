Bolu Belediyesi tarafından Berk Mahallesi'nde bulunan Belediye Fidanlığı arazisinde 2 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika faaliyete geçti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Her fabrika bir kaledir." sözünü anımsatarak, kendilerinin de bu anlayışla yola çıktıklarını söyledi.

Türkiye cumhuriyeti için her fabrikanın bir kale olduğunu belirten Özcan, "Her fabrika sayesinde istidam sağlandığını, her fabrika sayesinde üretimin arttığını en iyi bilenlerdeniz. Seçim döneminde de söylemiştik. Bizim en önemli önceliklerimizden biri Bolu'da tarımsal üretimi artırmak. Köylümüzü, çiftçimizin cebine para koyabilmek. Daha da önemlisi bu üretim tesisleri marifetiyle de istihdam sağlayabilmek. Başta mantar olmak üzere birçok alanda üretimi artırmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Özcan, fabrikanın özelliklerinden bahsederek, "6 grup halinde 45 farklı ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Öncelikli olarak da Bolu'muz tarafından coğrafi işareti alınmış ürünler ve ata tohumlarından elde ettiğimiz ürünleri işleyip ülkemize kazandırmayı istiyoruz. Fabrikamızda 35-40 kişi istihdam edilecek." dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın da beslenmenin sadece "karın doyurma" meselesi olmadığına işaret ederek, "Nitelikli, yeterli, dengeli beslenmek Türkiye'de doğan her çocuğumuzun hakkıdır. O halde bunu el birliğiyle kurgulamak zorundayız. Bolu Belediyesi de bu amaçla yola çıktı. Bugün bir konserve fabrikası açıyoruz. Bu yatırımların gelişerek devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bolu Belediye Başkanı Özcan, Günaydın'a fabrikada ilk üretilen mantar konservesini hediye etti.

Dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek fabrikanın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Kıbrıscık, Mengen ve Gökçesu belediye başkanları, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.