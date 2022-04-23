Edebiyat ve Güzel Sanatlar fakülteleri tarafından 22 Nisan 2022’de düzenlenen Programda Kırgız çocuklara 23 Nisan’ın önemi, dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olduğu anlatıldı.

Program Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan konserle zenginleştirildi.

Makamkoltuğuna çocuklar oturdu

Rektörlükte 22 Nisan 2022’de düzenlenen programdaysa, bir 23 Nisan geleneği olarak,Kırgızistan Bişkek Türk İlkokulu öğrencileri Feyza Denizci, Asena Dulkadir ve Zehra Çam, Rektör Alpaslan Ceylan ile Rektör Vekili Asılbek Kulmırzayev’in makam koltuklarına oturdu.

Çocuklar, kendilerine dünyanın ilk çocuk bayramını armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitleri minnetle andıklarını söylediler.

Çocuklar canlı yayında

Üniversite Medya Merkezi MEDIAMANAS’ın tüm ülkeye yayın yapan radyosunun ve televizyonun ortak canlı yayınına Kırgızistan Bişkek Türk Ortaokulu ve Maaarif Eğitim Kompleksi öğrencileri konuk oldu.

Bişkek Türk Ortaokulu Öğrencisiolan T.C. Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan’ın oğlu Kemal Altan Doğan ile Maaarif Eğitim Kompleksi öğrencileri Aytulu Özgül ve Kayla Su Dural,yayında 23 Nisan’ın kendileri için ifade ettiklerini ve Türkiye'de nasıl kutlandığını anlattılar.

Rektör Ceylan’dan kampüste gezen çocuklara armağanlar

Rektör Alpaslan Ceylan, Cengiz Aytmatov Kampüsü’ndeki çocuklara bayrak, balonveçikolata armağan etti.

Rektör Ceylan’ın çocuklara bayram sevinci yaşatmak için verdiği armağanlar, Kampüste çocuklarıyla birlikte dinlenmekte olan aileleri de hem şaşırttı hem çok mutlu etti.

Alpaslan Ceylan, çocuklarla ve aileleriyle sohbet edip çocukların fotoğraflarını da çekti.

Zihinsel Engelliler Çocuk Evini Ziyaret

Manas Üniversiteli akademisyenler ve öğrenciler, Üniversitenin sosyal sorumluluk ve 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Tokmok Devlet Zihinsel Engelliler Yatılı Çocuk Evi’ni ziyaret etti.

Çocuklar Manas mensuplarının kendileri için hazırladıkları program ve armağanlarla bayram sevinci yaşadı.