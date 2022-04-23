Terör örgütüne ait yaşam malzemesi buldu
Adıyaman’da jandarma ekipleri yaptıkları arazi arama ve tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK mensuplarına ait toprağa gömülü yaşam malzemesi buldu.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Kömür Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde 2015-2017 yılları arasında PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü yaşam malzemesi bulundu.
Topraktan 2 adet 12 kilogramlık tüpü, 5 adet 2,5 kilogramlar piknik tüpü, 9 adet 15 litre boş bidon, 5 kilogram çay, 4 adet 5 litre bidon, 5 kilogram tuz, 1 adet çaydanlık, 1 adet tencere, 1 adet tava, 1 adet tava saç, 3 adet keser, 1 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet ağaç testeresi, 1 adet metre, 1 top ip, 1 paket traş jileti, 1 adet şişe içerisinde 2,5 litre sıvı yağ, 50 adet sigara kağıdı, 63 adet pil, 1 adet aydınlatma feneri, 5 adet not defteri, 1 adet radyo,1 adet flash bellek, 3 adet çakmak taşı, 3 çift mekap ayakkabı, 1 adet bere, 3 adet hırka, 13 çift çorap çıkartıldı.
Ele geçirilen malzemeler üzerinde olay yeri inceleme timi tarafından gerekli çalışmalar yapılarak, delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu.
Delil niteliği taşımayan tüm malzemeler Adıyaman Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olay yerinde imha edildi.
- 16:06
- 16:07
- 16:00
- 15:54
- 16:00