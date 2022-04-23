Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:33Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
23 Nisan Cumartesi Kahramanmaraş iftar vakti 2022...
Kahramanmaraş'ta iftar saat kaçta? Kahramanmaraş'ta akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanet’in yayınladığı Kahramanmaraş 2022 Ramazan İmsakiyesi…
KAHRAMANMARAŞ SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
23 Nisan 2022 Kahramanmaraş iftar saati: 19.21
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|04:47
|06:10
|12:41
|16:14
|19:02
|20:19
|2
|03.04.2022 Pazar
|04:46
|06:08
|12:41
|16:15
|19:03
|20:20
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|04:44
|06:07
|12:40
|16:15
|19:04
|20:21
|4
|05.04.2022 Salı
|04:42
|06:05
|12:40
|16:15
|19:05
|20:23
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|04:41
|06:04
|12:40
|16:16
|19:06
|20:24
|6
|07.04.2022 Perşembe
|04:39
|06:02
|12:40
|16:16
|19:07
|20:25
|7
|08.04.2022 Cuma
|04:37
|06:01
|12:39
|16:16
|19:08
|20:26
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:35
|06:00
|12:39
|16:16
|19:09
|20:27
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:34
|05:58
|12:39
|16:17
|19:09
|20:28
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:32
|05:57
|12:38
|16:17
|19:10
|20:29
|11
|12.04.2022 Salı
|04:30
|05:55
|12:38
|16:17
|19:11
|20:30
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:29
|05:54
|12:38
|16:17
|19:12
|20:32
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:27
|05:52
|12:38
|16:17
|19:13
|20:33
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:25
|05:51
|12:37
|16:18
|19:14
|20:34
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:24
|05:50
|12:37
|16:18
|19:15
|20:35
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:22
|05:48
|12:37
|16:18
|19:16
|20:36
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:20
|05:47
|12:37
|16:18
|19:17
|20:38
|18
|19.04.2022 Salı
|04:19
|05:45
|12:37
|16:19
|19:18
|20:39
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:17
|05:44
|12:36
|16:19
|19:19
|20:40
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:15
|05:43
|12:36
|16:19
|19:19
|20:41
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:14
|05:41
|12:36
|16:19
|19:20
|20:42
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:12
|05:40
|12:36
|16:19
|19:21
|20:44
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:10
|05:39
|12:36
|16:19
|19:22
|20:45
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:09
|05:38
|12:35
|16:20
|19:23
|20:46
|25
|26.04.2022 Salı
|04:07
|05:36
|12:35
|16:20
|19:24
|20:47
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:05
|05:35
|12:35
|16:20
|19:25
|20:49
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:04
|05:34
|12:35
|16:20
|19:26
|20:50
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:02
|05:33
|12:35
|16:20
|19:27
|20:51
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:01
|05:32
|12:35
|16:21
|19:28
|20:52
|30
|01.05.2022 Pazar
|03:59
|05:30
|12:34
|16:21
|19:29
|20:54
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
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