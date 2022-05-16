Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da çıkan kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Piroğlu köyü Tekkeler Mahallesi yakınlarında Sadık K. (37) ile aralarında husumet olduğu öne sürülen S.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B. yanındaki tabancayla Sadık K'ye ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komando Birliği ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Sadık K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ve komandolar, S.B'nin yakalanması için ormanlık alanda çalışma yürütüyor.
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