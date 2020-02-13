Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde bazı kişilerin kaçak avcılık yaptıkları tespit edildi.

Mengen ilçesi sınırları içinde yer alan Köprübaşı Barajı mevkinde kaçak olarak avlanan şüphelileri takibe alan ekipler, 3 kişiyi avlandıkları esnada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, vurulmuş 3 adet yeşilbaşlı ördek, 1 adet ördek sesi çıkartan motorlu pervaneli mühre ve 2 adet takozsuz otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, suçüstü yakalanan 3 kişiye çeşitli maddelerden toplamda 5 bin lira idari para cezası uyguladı.

Bolu DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının korunması çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız olarak yürüttüğü kaydedildi.