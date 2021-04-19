Merkeze bağlı Kırha köyünde Hayrettin Y.'ye ait iki katlı evin çatı katında yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve köy sakinleri yangına hortumlarla ilk müdahaleyi yaptı. Yanan evin bitişiğinde bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanlar ahırdan çıkartılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekipleri de çıkan yangını büyümeden kısa bir süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

Bacadan çıktığı belirlenen yangında evin çatı katı tamamen yanarken, ikinci katta da hasar oluştu.