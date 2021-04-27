İllere göre haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 504,13 olan kentte, ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Trafik ekipleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi yolunda halk otobüslerine yönelik uygulama yaptı.

Durdurulan otobüslerde yolcu taşıma kapasitesi, maske, mesafe ve hijyen kontrolü yapıldı.

Denetimlerde sürücüler ile yolcular, Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarıldı. Kurallara uymayanlar hakkında ise idari yaptırım uygulandı.