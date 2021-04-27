Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da öğretmenlerden kan bağışı kampanyasına destek
[Fotoğraf: AA]
Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve öğretmenler kan bağışında bulundu.
Vali Hulusi Şahin'in başlattığı kan bağış kampanyasına destek vermek amacıyla Türk Kızılay Batman Şubesince Atatürk Parkı önüne konuşlu kan bağış noktasında Milli Eğitim Müdürü Kurtaran ve öğretmenler kan verdi.
Kurtaran, Türk Kızılay'a destek kampanyasına eğitim camiası olarak katıldıklarını belirterek, diğer kurumları da kan bağışında bulunmaya davet etti.
Etiketler: Kızılay
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