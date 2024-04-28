Bolu'da gasp olayına karışan motosikletli çetenin elebaşı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpağut Mahallesi'nde mart ayında yaşanan gasp olayına ilişkin yürütülen araştırmayı genişletti.

Gasp olayına karışan motosikletli çetenin elebaşı M.Ş.A'nın İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, harekete geçti.

İstanbul'daki operasyonla yakalanarak Bolu'ya getirilen M.Ş.A, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Bolu'nun Alpağut Mahallesi'nde yaşanan gasp olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, 46 noktadaki 360 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliyi İstanbul ve Muğla emniyetiyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı.

Plakasız motosikletle İstanbul'dan Bolu'ya gelerek gasp olayını gerçekleştiren şüphelilerden Ali D, Zafer A, Suphi Ö. ve Musa B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zanlıların ev ve araçlarındaki aramalarda, 9 milimetre çapında 4 ruhsatsız tabanca, 528 tabanca fişeği, 1080 avro, 950 dolar ve 16 bin 400 lira ele geçirilmişti.