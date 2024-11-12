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Güncel
AA 12.11.2024 18:42

Bolu'da fidanlar toprakla buluştu

Bolu'nun Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde 1000 fidan ekildi.

Bolu'da fidanlar toprakla buluştu

Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 500'er fidanın toprakla buluşturulması için fidan dikim etkinliği yapıldı.

Mengen Spor Salonu bahçesindeki etkinliğe Kaymakam Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Vural Turan, Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aşık, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Koçak, orman teşkilatı görevlileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yeniçağa ilçesinde ise Akıncı köyü mevkisinde 500 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Dikim törenine, Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Bolu Ağaçlandırma Fidan
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