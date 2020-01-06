Güncel
Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı06 Ocak 2020 Pazartesi 10:40 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:41
Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri değerlendirilen Irak uyruklu S.S.Y.A, M.M.L.A. ve S.H.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA