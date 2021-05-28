Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da bir evde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da bir köy evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamzaköy'de yaşayan Zehra Ö.'ye ait 2 katlı betonarme evin çatı katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.
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