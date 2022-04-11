Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve eşi Özlem Aksoy, Bolu Dağı'nda bulunan bir salonda düzenlenen programa gelenleri kapıda karşıladı.

İftar öncesinde Türk Polis Teşkilatı için hazırlanan klipler izlendi ve semazen gösterisi yapıldı.

Polisler ve aileleri, Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla oruçlarını açtı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, iftar sonrası yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının terör ve örgütlü suçlar başta olmak üzere Türkiye'nin her köşesinde güvenlik ve huzurun korunması yolunda çok önemli görevler üstlendiğini kaydetti.

Polis teşkilatının diğer güvenlik kuvvetleri ile birlikte gece ve gündüz demeden büyük bir fedakarlık, kahramanlık ve cesaret örneği gösterdiğini anlatan Ümit, emniyet mensuplarının ülkenin güvenliği için her zaman görev başında olduğunu vurguladı.

Ümit, Bolu'nun suç oranlarının düşüklüğü açısından Türkiye'nin en iyi illerinden biri olduğunu ifade ederek, bunun da güvenlik güçleri, özellikle de polis teşkilatının özverili çalışması sayesinde başarıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy, polis eşleri ve emekli polis memurlarının eşleriyle Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıl Dönümü pastasını kesti.

Daha sonra Polis haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile görevlerinde başarılı olarak ödül almaya hak kazanan polis memurlarına protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi.