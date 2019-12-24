D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer yoğun sis etkili oluyor.

Kara yolunun Düzce kesimi Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Güzergahta görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de yağışın aralıklarla karla karışık sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA