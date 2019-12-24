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Eskişehir'de cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı yakalandı24 Aralık 2019 Salı 10:59 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 11:02
Eskişehir'de, yolcu otobüsünde cips kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde kent dışından geldiği belirlenen bir şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının üzerinde, cips kutusuna saklanmış 52,68 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ve 0,46 gram sentetik uyuşturucu ile 325 sentetik hap bulundu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA