TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentteki okulların büyük kısmında su tahliyelerinin yapılması için Cibuti Milli Eğitim Bakanlığına 5 dizel su pompası ve ekipmanı hibe edildi.

Doğu Afrika’nın Somali ve Cibuti kıyılarında etkili olan yoğun yağış nedeniyle başkentte su baskınları ve bunun sonucunda, büyük maddi hasar meydana gelmişti.



Kaynak: AA