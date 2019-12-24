Güncel
TİKA’dan Cibuti’de su baskınlarından etkilenen okullara destek24 Aralık 2019 Salı 11:02 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 11:03
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Cibuti’nin başkenti Cibuti'de yoğun yağışlar sonucu yaşanan su baskınlarından etkilenen okulların tahliyesinde kullanılmak üzere su pompası ve ilgili ekipman temin edildi.
[Fotoğraf: AA]
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentteki okulların büyük kısmında su tahliyelerinin yapılması için Cibuti Milli Eğitim Bakanlığına 5 dizel su pompası ve ekipmanı hibe edildi.
Doğu Afrika’nın Somali ve Cibuti kıyılarında etkili olan yoğun yağış nedeniyle başkentte su baskınları ve bunun sonucunda, büyük maddi hasar meydana gelmişti.
Kaynak: AA