Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışının başlamasıyla D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkileri beyaza büründü.

Bölgenin Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi 1,2,3 ve Tünel mevkisinde de etkisi artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler, karla kaplanan yolda yavaş ve dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, trafik polisleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de yer yer karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.