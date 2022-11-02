Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'ndaki Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünde kaza ve yangın tatbikatı yapıldı. Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, yarım saat süren tatbikat boyunca ulaşıma kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, tünel içinde hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Olayın tüneldeki kameralar tarafından tespit edilmesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ankara istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlardaki yangın tünel ve Bolu Belediyesi itfaiyesince söndürüldü.
Araçlarda sıkışan 2 kişi ise ekiplerce kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kapalı yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yarım saatte yeniden ulaşıma açıldı.
Son Haberler
- 16:01
- 15:58
- 15:48
- 15:41
- 15:33
Sıradaki Haber
Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz