İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Arsuz ilçesi Şarkkonak Mahallesi'nde takibe aldıkları bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tüfek, 12 fişek, "payp" olarak bilinen uyuşturucu kullanma aparatı ve muşta ele geçirildi. Otomobilde bulunan F.B, İ.İ, Ü.İ. ve A.P. gözaltına alındı.

Antakya ve Reyhanlı ilçelerindeki operasyonda da yakalanan M.U.A. ve C.A.S'nin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 12 fişek ele geçirildi.