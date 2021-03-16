Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da etkili olan kuvvetli rüzgarda kıyıya sürüklenen yelkenli teknede hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Turgutreis açıklarında demirli yaklaşık 15 metrelik yelkenli tekne kıyıya sürüklendi.
Bir bölümü su alan ve yelkeni yola devrilen teknede hasar oluştu.
Fırtınadan dolayı bazı yük gemilerinin ise Bodrum açıklarındaki koylara sığındığı görüldü.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu
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