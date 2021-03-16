Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, İdlib'e 83 tır gıda ve çadır yardımı gönderdi
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 83 tırlık gıda ve çadır yardımı gönderildi.
Yardımları taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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