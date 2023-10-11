Bodrum'a iki kruvaziyerle 2741 turisti geldi

Santorini Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metre uzunluğundaki, Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.
Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 2089 yolcu ve 1150 personelin bulunduğu öğrenildi.
Alanya'nın ardından ilçeye gelen 181 metrelik, Marshall Adaları bayraklı "Sirena" kruvaziyerinde de çoğu ABD'li 652 yolcu ve 393 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, sahil bandında yürüyerek güzel havanın tadını çıkardı.
Hediyelik eşya satan işyerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
İki geminin de akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılması bekleniyor.