Gaziantep Şehir Hastanesi, 3 günde 9 bin 500 hastaya hizmet verdi

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok yüksek donanıma sahip olan hastanelerinin sadece kente değil, bölgeden ve yurt dışından gelecek hastalara da hizmet vereceğini ifade etti.

Çetinkünar, hastanedeki 1875 yatağın 259'unun üst düzey yoğun bakım yatakları olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Pazartesiden itibaren günlük hasta sayısı katlanarak artıyor. Tam kapasiteyle çalıştığımızda ayaktan hasta kabulümüzün 20 bine yaklaşacağını, 63 ameliyathanemizde günlük yaklaşık 300 ameliyatın yapılabileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Üst düzey bir merkez, hem donanım olarak hem de personel olarak. Hastanemiz, sağlık üssü olmanın yanında bir de eğitim merkezi olacak. Özellikle akademisyenlerimizin sayısının artırılması, ülkenin farklı yerlerinden gelen akademisyenlerin sayesinde bir eğitim araştırma hastanesi, üniversite hastanesi hüviyetinde çok kazançlar elde edeceğiz ve çok önemli hizmetler verilecek. Gelecek nesil hekimlerin böyle bir merkez altında yetişecek olması bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Sabırla hem akademisyenlerin hem de sağlık personelimizin tamamlanmasını bekliyoruz"

Hastanelerinde poliklinik, yataklı servis ve ameliyat hizmetlerinin verilmeye başlandığını aktaran Çetinkünar, "Hastanenin kapasitesi günbegün artıyor. Şu zamana kadar yaklaşık 7 bin 500 hastamıza poliklinik hizmeti verdik, 2 binin üzerinde acil başvurumuz var. Bugün ilk açık kalp cerrahisi ameliyatını gerçekleştirdik. İlk inme hastalığı dediğimiz hastanın girişimsel anjiyo işlemini gerçekleştirdik. Dün kalp krizi geçirmiş bir hastamızın koroner anjiyosunu ve tedavisini gerçekleştirdik. Tüm ekibimiz gerektiğinde 2-3 kişilik çalışsa da her birinin yüzünden motivasyonunun yüksek olduğunu, burada çalışmaktan mutlu olduklarını görebiliyoruz" diye konuştu.

Başhekim Çetinkünar, şu an itibarıyla 505 uzman hekim, 86 pratisyen hekim, 1500'e yakın hemşire ve yaklaşık 300 destek personeliyle hizmet verdiklerini kaydetti.