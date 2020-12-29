Ersoy, Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında "Muğla ile Bodrum İlçesi İçmeler-Torba-Yalı-Kızılağaç-Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü" kapsamında İçmeler mevkisinde düzenlenen temel atma töreninde bir konuşma yaptı.

Ersoy, aslen büyükşehir belediyelerinin konusu olan alt yapı işlerinin yapımına, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'belediyelerin yetersiz olduğu durumlarda destek verilmesi' talimatı gereği Bakanlık olarak müdahil olduklarını ifade etti.

İlk etapta 2634 sayılı Turizm Teşvik Yasası'nda bir düzenleme yapıldığını anlatan Ersoy, düzenlemeyle Kültür ve Turizm Bakanlığına arıtma, alt yapıları yapma, devir alma ve işletme yetkisi verildiğini hatırlattı.

Yasal düzenlemenin ardından ilk başvurunun Antalya Büyükşehir Belediyesinden geldiğini belirten Ersoy, ''Serik bölgesinde Belek ve Kadriye turizm bölgelerinin kanalizasyon, kolektör ve alt yapı arıtma tesisleri yapım işi konusunda bize başvurdular. 63 bin metreküp gün kapasiteli bu yatırımı biz 2019 sonunda hızla başlattık ve çok hızlı bir şekilde yatırımı sona getirdik. İnşallah 2021 nisanında 250 milyon liralık bu yatırımı hayata geçireceğiz.'' diye konuştu.

İkinci başvurunun Muğla Büyükşehir Belediyesinden geldiğini ve eylül ayında bir protokol imzalandığını hatırlatan Ersoy, kasım ayında ihalesini yaparak söz verdikleri gibi bugün yıl bitmeden temel atma törenini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Projenin 250 milyon liralık bir başlangıç yatırımı olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları belirtti:

''Bu yatırımın ilk bölümünü 9 ay gibi bir sürede eylül ayında bitirmeyi planlıyoruz. Üçüncü başvuruda Antalya Kemer bölgesinden geldi. Orada da fizibilite çalışmalarını başlattık. 250 milyon yatırımla Kemer bölgesi ve çevresinin arıtma ve alt yapı sorunlarını karşılamış olacağız. Bodrum'da toplam 42 kilometrelik bir hattı tamamlayacağız. İçmeler bölgesinde mevcut arıtma tesisinin yıkarak bu hatları birleştireceğiz. İlk etapta 20 bin metreküplük bir arıtma alanını yeniden inşa edeceğiz. Bu tamamlanır tamamlanmaz eski arıtma sistemini yıkıp yerine 17 bin metreküplük yeni bir arıtma sistemini daha devreye alacağız. Yani 10 bin metreküplük arıtma sistemini bu bölgede 37 bin metreküpe çıkararak gelecek 50 yıl için bu bölgenin bütün ihtiyaç duyacağı kapasiteyi karşılamış olacağız. Bu projede yaklaşık 250 milyon lira harcamayla 2021 sonuna kadar tamamlanmış olacak.''

Bodrum Kalesi'nin 2019'da birinci etabını ve kaleiçi sahnesini devreye aldıklarını hatırlatan Ersoy, geçen yıl da söz verdikleri gibi ikinci etap çalışmalarını da mayıs ayına yetiştirdiklerini, son etabı da mayıs 2021'de bitirerek çalışmaları tamamlayacaklarını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığından Marmaris İçmeler bölgesinde bir kıyı bandını aldıklarını aktaran Ersoy, birkaç ay içerisinde oranın da temel atma törenini yaparak sezona hazırlayıp Marmaris-İçmeler Halk Plajı'nı hayata geçireceklerini bildirdi.

Ersoy, protokolün ülkeye ve Bodrum'a hayırlı olmasını temenni etti.

Diğer konuşmalar

Muğla Valisi Orhan Tavlı ise Bodrum'un eşsiz doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri, nitelikli ve kaliteli konaklama tesisleri ile ülkenin önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Turizm sezonunda yaşanan nüfus hareketliliğinin atık su yönetimini etkilediğini belirten Tavlı, "Bodrum'un yaklaşık 50 yıllık atık su sorununu çözecek bu büyük yatırım ilimize kazandırıldı. Ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak bu yatırım ve projelerle hep birlikte gurur duyuyuoruz. Bodrum'un marka değerini artıracak bu yatırımı kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de projenin Bodrum için büyük bir yatırım olduğunu söyledi.

Muğla'nın çok özel bir coğrafya olduğunu belirten Gürün, ''Bu coğrafyada en önemli iki sektör turizm ve tarım. Turizm ile dünyanın her yerinden misafir kabul ettiğimiz bir coğrafyadayız. Göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren alt yapı ile ilgili şimdiye kadar hazırlıklarımızı yaptık. Muğla'nın genelinde ve özellikle turizm alanlarında olmak üzere 8,5 milyar yatırım yaptık.'' dedi.

Gürün, kentte yapılan alt yapı yatırımları hakkında da bilgi vererek turizm kenti Muğla'nın alt yapı sorununu çözmek istediklerini dile getirdi.

Bodrum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütecekleri proje tamamlandığında Bodrum'un önemli bir eksikliğinin giderileceğini vurgulayan Gürün, Bodrum'u kıyıları tertemiz, her yerinde mavi bayrağın dalgalandığı bir alan haline getirmek istediklerini, kentte uzun yıllar yetecek çağdaş bir arıtma yapacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Başkan Gürün, Vali Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz,, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve protokol üyeleri tarafından projenin temel atma töreni gerçekleştirildi.