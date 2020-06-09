Haber Giriş: Kaynak: AA
BM'den İdlib'e 58 tır insani yardım
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 58 tırla insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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