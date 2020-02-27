Haber Giriş: Kaynak: AA
BM'den İdlib'e 26 tır insani yardım
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 26 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardım malzemelerini taşıyan 26 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Tırlardaki malzemelerin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Etiketler: hatay İdlip insani yardımSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 14:16
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