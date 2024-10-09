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Güncel
AA 09.10.2024 23:37

Bitlis'te sağlık çalışanlarına eğitim verildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sağlık çalışanlarına "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü" dolayısıyla eğitim verildi.

Bitlis'te sağlık çalışanlarına eğitim verildi

İlçe Sağlık Müdürlüğü konferans salonundaki eğitimde psikolog Nesim Akdağ, "Kendime iyi bak" konulu sunum yaptı.

Kentin farklı noktalarında stant açacaklarını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Bu eğitimlerimizi talepler doğrultusunda diğer kamu kurumlarında, Aile Destek Merkezi'nde, üniversitede ve okullardaki lise son sınıf öğrencilerine vermeyi düşünüyoruz. Bu eğitimimizdeki amacımız, kişinin psikoloji kelimesinin ve psikoloji dünyasının içindeki düşünce, duygu, bedensel duyumlar, anılar ve dürtülerin farkındalığını artırmak. Hepimiz içimizde bunları yaşıyoruz ama çok farkında olamayabiliyoruz."

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