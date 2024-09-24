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Güncel
AA 24.09.2024 20:53

Bitlis'te kadın girişimci, çikolata atölyesi kurdu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde girişimci Şeyma Demirel Aksoy, çikolata atölyesi kurdu.

Bitlis'te kadın girişimci, çikolata atölyesi kurdu

Üç çocuk annesi Aksoy, Ankara'da aldığı eğitimin ardından çikolata atölyesi kurmaya karar verdi.

İlçenin Sahil Mahallesi'nde atölye açan Aksoy, 15 farklı çikolata üretiyor.

İşini geliştirerek fabrika açmayı hedefleyen Aksoy, ürettiği ürünleri toptan ve perakende olarak satışa sunduğunu söyledi.

Aksoy, "Kadın girişimci olarak ürettiğim çikolatayı tattırmak ve buraya güzel bir lezzet sunmak için böyle bir girişimde bulundum. Ankara'da eğitim gördüm. Kendi patentimi ve markamı oluşturdum. Bu üretim tamamıyla bana ait. Herkesi bu lezzeti tatmak için buraya bekliyorum." dedi.

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