Bitlis'te kadın girişimci, çikolata atölyesi kurdu

Üç çocuk annesi Aksoy, Ankara'da aldığı eğitimin ardından çikolata atölyesi kurmaya karar verdi.

İlçenin Sahil Mahallesi'nde atölye açan Aksoy, 15 farklı çikolata üretiyor.

İşini geliştirerek fabrika açmayı hedefleyen Aksoy, ürettiği ürünleri toptan ve perakende olarak satışa sunduğunu söyledi.

Aksoy, "Kadın girişimci olarak ürettiğim çikolatayı tattırmak ve buraya güzel bir lezzet sunmak için böyle bir girişimde bulundum. Ankara'da eğitim gördüm. Kendi patentimi ve markamı oluşturdum. Bu üretim tamamıyla bana ait. Herkesi bu lezzeti tatmak için buraya bekliyorum." dedi.