Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 24.09.2024 20:46

Muş'ta düğüne gidenleri taşıyan minibüs takla attı: 20 yaralı

Muş’ta içinde düğüne gidenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Muş'ta düğüne gidenleri taşıyan minibüs takla attı: 20 yaralı

Bulanık-Varto karayolunda meydana geldi.

Varto ilçesine bağlı Yurttutan köyünden Bulanık ilçesine bağlı Köprüyolu köyüne düğüne giden Mehmet Ali A. yönetimindeki minibüs, Köprüyolu köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı.

Kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından yaralılardan bazıları ambulansla Van'a ve Muş'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER
Muş Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Tunceli’de, 2024 yılının ahisi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:44
Katil İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve orta kesimine düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü
21:37
Bolu'da biyokaçakçılara 446 bin 455 lira ceza
21:23
Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de
21:04
TCG Alemdar 'Dynamic Monarch-24 Tatbikatı'nda eğitimlere katıldı
20:58
Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
20:24
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM binasına yürüyerek geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM binasına yürüyerek geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ