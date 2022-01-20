Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 07:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te jandarma ekipleri öğrencileri sinemayla buluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği etkinlikle öğrencileri sinemayla buluşturdu.
Valilikten yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin daha önce sinemaya gitmemiş öğrencilere yönelik etkinlik düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, Bölükyazı köyü Edip Safder Gaydalı Yatılı Bölge Okulu'nda öğrenim gören ve daha önce hiç sinemaya gitmemiş 30 öğrenciye, bölücü terör örgütü mensupları tarafından 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka kırsalında şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik anlatıldı. Ardından 'Kesişme iyi ki varsın Eren' filmi izlettirildi."
Etiketler: Bitlis Jandarma Genel Komutanlığı
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