Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bitlis'te hortum oluştu
Bitlis’in Tatvan ilçesinde hortum meydana geldi. Hortum, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Tatvan ilçesinin Rahva düzlüğünde hortum oluştu.
Kısa süreli korku ve paniğe neden olan hortum dakikalarca devam etti.
Şehir merkezinden başlayarak tozu dumana katan hortum, Nemrut Dağı yamacına doğru ilerleyerek etkisini yitirdi.
Etiketler: Bitlis
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