Tatvan ilçesinin Rahva düzlüğünde hortum oluştu.

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan hortum dakikalarca devam etti.

Şehir merkezinden başlayarak tozu dumana katan hortum, Nemrut Dağı yamacına doğru ilerleyerek etkisini yitirdi.