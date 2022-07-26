Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Fındık bahçesinde uyuşturucu madde bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma neticesinde Kızılcık Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Adrese ait fındık bahçesinde arama yapan ekipler, 150 kök kenevir ve yaklaşık 4 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.E. ve O.E'nin adli işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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